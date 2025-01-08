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Машину Деда Мороза из Ростова атаковал беспилотник в Запорожской области

В Запорожской области от удара БПЛА сгорела машина ростовского волонтера.

Источник: Комсомольская правда

В Запорожской области в районе города Токмак от попадания БПЛА сгорел автомобиль волонтера из Ростова Юрия Мезинова, на котором он в костюме Деда Мороза развозил новогодние подарки детям. Об этом волонтер написал на свой странице в соцсети «ВКотакте».

— Олень (автомобиль — прим. ред.), когда-то пережив подрыв под Очеретино, и оживленный нежными руками одного дружественного рембата, погиб, — отметил Юрий Мезинов.

При этом Юрий и его коллега, выступающая перед детьми в образе Снегурочки, не пострадали.

Несмотря на потерю машины, волонтеры продолжили поздравлять детей с праздником.