Машину Деда Мороза из Ростова атаковал беспилотник в Запорожской области

В Запорожской области в районе города Токмак от попадания БПЛА сгорел автомобиль волонтера из Ростова Юрия Мезинова, на котором он в костюме Деда Мороза развозил новогодние подарки детям. Об этом волонтер написал на свой странице в соцсети «ВКотакте».