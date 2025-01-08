Академика Сахарова 45 лет назад лишили всех государственных наград

На это советские власти идти не хотели: Боннэр была слишком известной правозащитницей, в терминологии ЦК «непорядочная зверюга в юбке, ставленница империализма». Поэтому когда в мае 1984 года ученый начал очередную голодовку, его положили в больницу, где пытались кормить принудительно. В целом, эта процедура не отличается от пытки: несколько раз в день человеку вставляют через нос трубку и пропихивают в желудок жидкую пищу. Все, кто подвергался этому хотя бы ради эксперимента, в один голос говорят, что ни за что не хотели бы повторить процедуру, но советские власти специально дергали зонд туда-сюда, стремясь причинить как можно больше страданий. У пожилого ученого от этого однажды случился спазм мозговых сосудов, и тогда метод сменили: теперь его привязывали к кровати и, зажав нос, вливали бульон через рот. Это было менее опасно для здоровья, но и менее эффективно.