Тюлени-ларга облюбовали приморские «Мальдивы» в январе

Среди посетителей острова в январе — дальневосточные тюлени. Дело в том, что недалеко от острова находятся камни Михельсона — пристанище для этих морских млекопитающих. Они являются индикаторами здоровья морской экосистемы и привлекают внимание биологов, изучающих морскую жизнь.