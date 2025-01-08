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Тюлени-ларга облюбовали приморские «Мальдивы» в январе

Как выглядит остров Фуругельма в начале 2025 года.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Новый год пришёл и на самый южный остров России — остров Фуругельма, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».

Как видим, выглядят пляжи приморских «Мальдив» как никогда по-зимнему. Ледовые шапки встречаются с песочными дюнами. Но открытая лазурная вода и лодка инспекторов заповедника на берегу будто подсказывают — лето не за горами!

Среди посетителей острова в январе — дальневосточные тюлени. Дело в том, что недалеко от острова находятся камни Михельсона — пристанище для этих морских млекопитающих. Они являются индикаторами здоровья морской экосистемы и привлекают внимание биологов, изучающих морскую жизнь.

Кроме того, остров Фуругельма — единственное в России место гнездования желтоклювой цапли и малой колпицы.

Справка «КП»:

Остров Фуругельма — остров в юго-западной части залива Петра Великого Японского моря, в 110 км к юго-западу от Владивостока. Самый южный остров Российской Федерации. Административно относится к Хасанскому району Приморского края.

Остров входит в состав Дальневосточного морского заповедника под управлением «Земли леопарда».

флора и фауна