Тюлени-ларга облюбовали приморские «Мальдивы» в январе

Новый год пришёл и на самый южный остров России — остров Фуругельма, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».
Как видим, выглядят пляжи приморских «Мальдив» как никогда по-зимнему. Ледовые шапки встречаются с песочными дюнами. Но открытая лазурная вода и лодка инспекторов заповедника на берегу будто подсказывают — лето не за горами!
Среди посетителей острова в январе — дальневосточные тюлени. Дело в том, что недалеко от острова находятся камни Михельсона — пристанище для этих морских млекопитающих. Они являются индикаторами здоровья морской экосистемы и привлекают внимание биологов, изучающих морскую жизнь.
Кроме того, остров Фуругельма — единственное в России место гнездования желтоклювой цапли и малой колпицы.
Справка «КП»:
Остров Фуругельма — остров в юго-западной части залива Петра Великого Японского моря, в 110 км к юго-западу от Владивостока. Самый южный остров Российской Федерации. Административно относится к Хасанскому району Приморского края.
Остров входит в состав Дальневосточного морского заповедника под управлением «Земли леопарда».