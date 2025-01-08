Создана распознающая уличное насилие нейросеть

ЧЕЛЯБИНСК, 8 января. /ТАСС/. Нейросеть, которая может автоматически распознавать уличное насилие на кадрах с камер видеонаблюдения, создала команда ученых из России и Узбекистана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).
«Проблема заключалась в том, что уличные камеры видеонаблюдения дают огромный поток данных, который перегружал существовавшие нейросети, разработанные для камер видеонаблюдений, установленных в помещениях. Доцент ЮУрГУ Вероника Денисович вместе с коллегами из Татарстана и Узбекистана при создании нейросети применили многозначную логику, что позволило успешно решить эту проблему перегрузки. Получившаяся на ее основе нейросеть распознает более 98% случаев уличного насилия, фиксируемых уличными камерами наблюдения», — рассказали в пресс-службе вуза.
В ЮУрГУ пояснили, что многозначная логика, применяемая в новой модели, использует значения «да», «нет» и «не определено». При этом третье, непривычное для обычных алгоритмов значение, отдаленно напоминает классическую нечеткую логику, но содержит математические нюансы. Это и позволяет справляться с большим потоком данных.
В вузе добавили, что новая нейросеть предназначена для повышения уровня безопасности в населенных пунктах. Она может быть успешно интегрирована в систему «Умный город».
О вузе.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».