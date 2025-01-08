Создана распознающая уличное насилие нейросеть

«Проблема заключалась в том, что уличные камеры видеонаблюдения дают огромный поток данных, который перегружал существовавшие нейросети, разработанные для камер видеонаблюдений, установленных в помещениях. Доцент ЮУрГУ Вероника Денисович вместе с коллегами из Татарстана и Узбекистана при создании нейросети применили многозначную логику, что позволило успешно решить эту проблему перегрузки. Получившаяся на ее основе нейросеть распознает более 98% случаев уличного насилия, фиксируемых уличными камерами наблюдения», — рассказали в пресс-службе вуза.