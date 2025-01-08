Как похудеть, чтобы не вернулся вес? Основы рациона и легкие тренировки

«Главное, чтобы рацион был концентрированным на макро- микроэлементы при оптимальном калораже. Это называется функциональным питанием. К примеру, у вас на тарелке порция белой рыбы 200 граммов, овощей 100 граммов и белково-полбяного хлеба 80 граммов. По калориям это будет немного — всего 400 ккал, а вот по белку — 40 граммов белка, по пищевым волокнам — целых 12 граммов. Для женщины весом в 60 килограмм — это половина суточной нормы. При этом такое блюдо будет сытным за счет белка и пищевых волокон, а калорий в нем совсем мало, 25% от допустимой суточной нормы», — объяснила собеседница «Газеты.Ru».