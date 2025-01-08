На ударившего подростка в Иркутске иностранца завели уголовное дело

Конфликт произошёл накануне в Иркутске.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе следственного комитета России, в социальных сетях сообщалось, что иностранец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс травму 17-летнему юноше. Утверждается, что подозреваемый сделал это в ответ на сделанное замечание в ходе конфликта в магазине.
Следственные органы СУ СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного комитета Анатолию Ситникову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.