На ударившего подростка в Иркутске иностранца завели уголовное дело

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе следственного комитета России, в социальных сетях сообщалось, что иностранец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс травму 17-летнему юноше. Утверждается, что подозреваемый сделал это в ответ на сделанное замечание в ходе конфликта в магазине.