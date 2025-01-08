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Министр ЖКХ: обеспеченность качественной питьевой водой достигла 99% в Беларуси

Министр ЖКХ Трубило сказал про обеспеченность качественной питьевой водой в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило в интервью БелТА рассказал, что обеспеченность качественной питьевой водой достигла 99% в Беларуси.

Говорится, что, согласно предварительным данным, 169 станций обезжелезивания воды было построено в стране в 2024 году. Глава ЖКХ отметили, что было подключено девять населенных пунктов к уже существующим централизованным системам водоснабжения с водой питьевого качества. Он также добавил, что было построено шесть водозаборных скважин.

— Обеспеченность потребителей качественной питьевой водой достигла 99%, централизованными системами водоснабжения — 93,2%, а водоотведения — 80,5%, — обратил внимание министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

По его словам, доступ к качественной питьевой воде смогли получить сотни тысяч человек, которые проживают преимущественно в сельской местности.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минск на днях полностью переведут на артезианскую воду.

Кстати, тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси вырастут максимум на 21 рубль в 2025 году.

Тем временем Минск вошел в список самых дорогих городов мира, уступив Москве, но обогнав Санкт-Петербург.