Министр ЖКХ: обеспеченность качественной питьевой водой достигла 99% в Беларуси

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило в интервью БелТА рассказал, что обеспеченность качественной питьевой водой достигла 99% в Беларуси.
Говорится, что, согласно предварительным данным, 169 станций обезжелезивания воды было построено в стране в 2024 году. Глава ЖКХ отметили, что было подключено девять населенных пунктов к уже существующим централизованным системам водоснабжения с водой питьевого качества. Он также добавил, что было построено шесть водозаборных скважин.
— Обеспеченность потребителей качественной питьевой водой достигла 99%, централизованными системами водоснабжения — 93,2%, а водоотведения — 80,5%, — обратил внимание министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.
По его словам, доступ к качественной питьевой воде смогли получить сотни тысяч человек, которые проживают преимущественно в сельской местности.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минск на днях полностью переведут на артезианскую воду.
Кстати, тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси вырастут максимум на 21 рубль в 2025 году.
Тем временем Минск вошел в список самых дорогих городов мира, уступив Москве, но обогнав Санкт-Петербург.