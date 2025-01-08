Министр ЖКХ: обеспеченность качественной питьевой водой достигла 99% в Беларуси

Говорится, что, согласно предварительным данным, 169 станций обезжелезивания воды было построено в стране в 2024 году. Глава ЖКХ отметили, что было подключено девять населенных пунктов к уже существующим централизованным системам водоснабжения с водой питьевого качества. Он также добавил, что было построено шесть водозаборных скважин.