Лучшего футболиста 2024 года дисквалифицировали на два матча за агрессивное поведение

Напомним, что ранее Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года по версии FIFA. Он также вошёл в символическую сборную года The FIFA Best вместе с ещё четырьмя спортсменами «Реала»: Даниэлем Карвахалем, Тони Кроосом, Джудом Беллингемом и Антонио Рюдигером.