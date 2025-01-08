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Лучшего футболиста 2024 года дисквалифицировали на два матча за агрессивное поведение

Бразильский нападающий «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор получил дисквалификацию на два матча Ла Лиги за толчок вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски. Инцидент произошёл в ходе напряжённой игры 3 января. Об этом сообщает Marca со ссылкой на решение дисциплинарного комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Источник: Life.ru

Винисиус пропустит игры против «Лас-Пальмаса» 19 января и «Вальядолида» 25 января. Однако футболист примет участие в полуфинале Суперкубка Испании против «Мальорки», который состоится 9 января. Неспортивное поведение форварда обошлось «Реалу» в 700 евро, а самого спортсмена оштрафовали на 600 евро.

Напомним, что ранее Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года по версии FIFA. Он также вошёл в символическую сборную года The FIFA Best вместе с ещё четырьмя спортсменами «Реала»: Даниэлем Карвахалем, Тони Кроосом, Джудом Беллингемом и Антонио Рюдигером.