Лучшего футболиста 2024 года дисквалифицировали на два матча за агрессивное поведение

Винисиус пропустит игры против «Лас-Пальмаса» 19 января и «Вальядолида» 25 января. Однако футболист примет участие в полуфинале Суперкубка Испании против «Мальорки», который состоится 9 января. Неспортивное поведение форварда обошлось «Реалу» в 700 евро, а самого спортсмена оштрафовали на 600 евро.
Напомним, что ранее Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года по версии FIFA. Он также вошёл в символическую сборную года The FIFA Best вместе с ещё четырьмя спортсменами «Реала»: Даниэлем Карвахалем, Тони Кроосом, Джудом Беллингемом и Антонио Рюдигером.