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«Понедельник белорусы будут отрабатывать заранее». Следующие большие выходные ждут белорусов в апреле 2025 года

Белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 года. Это следует из утвержденного белорусским правительством графика переноса рабочих дней в Беларуси в 2025 году.

Согласно информации, белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 года — с 27 по 29. Это связано с тем, что на 29 апреля выпал праздник Радуница. Кроме того, сказано, что понедельник, 28 апреля, белорусы будут отрабатывать заранее. Речь идет про субботу, 26 апреля.

Напомним, что в январе 2025 года у белорусов были длинные выходные.

Кстати, даты главных православных праздников в 2025 году названы в Беларуси.

Тем временем синоптики сказали про +5 градусов и дождь 8 января в Беларуси.

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