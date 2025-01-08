«Понедельник белорусы будут отрабатывать заранее». Следующие большие выходные ждут белорусов в апреле 2025 года

Белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 года. Это следует из утвержденного белорусским правительством графика переноса рабочих дней в Беларуси в 2025 году.
Согласно информации, белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 года — с 27 по 29. Это связано с тем, что на 29 апреля выпал праздник Радуница. Кроме того, сказано, что понедельник, 28 апреля, белорусы будут отрабатывать заранее. Речь идет про субботу, 26 апреля.
Напомним, что в январе 2025 года у белорусов были длинные выходные.
Кстати, даты главных православных праздников в 2025 году названы в Беларуси.
Тем временем синоптики сказали про +5 градусов и дождь 8 января в Беларуси.
Ранее мы собрали скидки в универмагах Минска в январе 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».