«Понедельник белорусы будут отрабатывать заранее». Следующие большие выходные ждут белорусов в апреле 2025 года

Согласно информации, белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 года — с 27 по 29. Это связано с тем, что на 29 апреля выпал праздник Радуница. Кроме того, сказано, что понедельник, 28 апреля, белорусы будут отрабатывать заранее. Речь идет про субботу, 26 апреля.