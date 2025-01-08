Ёлочный круговорот начнётся завтра в Хабаровске

Экологическая акция «Ёлочный круговорот» стартует в Хабаровске завтра, 9 января. В течение месяца жители города могут привезти новогодние деревья в накопительные пункты, откуда их вывезут в зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева. Отслужившие символы Нового года необходимы его обитателям как лакомство и инструмент для вычёсывания шерсти во время линьки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».