Ёлочный круговорот начнётся завтра в Хабаровске

Экологическая акция «Ёлочный круговорот» стартует в Хабаровске завтра, 9 января. В течение месяца жители города могут привезти новогодние деревья в накопительные пункты, откуда их вывезут в зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева. Отслужившие символы Нового года необходимы его обитателям как лакомство и инструмент для вычёсывания шерсти во время линьки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Акция по сбору и передаче новогодних елей в зоосад проходит в Хабаровске ежегодно. В городе оборудуют пункты приема отслуживших деревьев. В этом году будут действовать два таких пункта: на улицах Вахова, 8а и Шатова, 2а.
Собранные хвойные деревья передадут в зоосад «Приамурский», для питомцев которого они незаменимы, уверяют сотрудники зоосада. Ненужные людям ели, пихты и сосны используют как чесалку для копытных во время линьки. Хвоя для них также — хорошая витаминизированная подкормка.
Перед тем, как сдать деревья в пункты приема, убедитесь, что они безопасны для животных: снимите елочные игрушки, мишуру, гирлянды, все прочие украшения и их элементы.
Акция «Елочный круговорот» продлится в Хабаровске до конца января.