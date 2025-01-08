Министр ЖКХ назвал три справки, которые можно получить в электронном виде

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило в интервью БелТА назвал три справки, которые можно получить в электронном виде.
Глава ЖКХ обратил внимание на то, что в 2024 году в электронный вид были переведены три административные процедуры, которые осуществляются в отношении физических лиц. Называются «Выдача справки о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении, месте жительства и составе семьи», «Выдача справки о месте захоронения родственников». Кроме того, в электронном виде можно получить справку о последнем месте жительства наследодателя и составе его семьи на день смерти.
Ранее министр ЖКХ сказал, что обеспеченность качественной питьевой водой достигла 99% в Беларуси.
Тем временем следующие большие выходные ждут белорусов в апреле 2025 года: «Понедельник белорусы будут отрабатывать заранее».
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минск на днях полностью переведут на артезианскую воду.