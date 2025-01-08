ФК «Динамо-Владивосток» объявил о первых новичках на сезон 2025

Футбольное «Динамо» объявило о заключении контрактов с новичками команды. Также продлены соглашения с рядом игроков прошлогоднего состава. Напомним, что в 2024 году ФК «Динамо-Владивосток» стало победителем 3 группы зоны Б второй лиги и в 2025 сыграет в турнире рангом выше — дивизионе «Серебро».
Приморский коллектив в межсезонье пополнили уже 5 человек. Это 22-летний защитник Алексей Доля. В предыдущей команде «Амкар» он по итогам 2024 года признан лучшим игроком. Из «Енисея» пришёл 23-летний полузащитник Данила Большаков, который имеет опыт выступлений за юношескую сборную России. «Динамовцами» стали его коллеги по амплуа Максим Супрун (25 лет, играл за «Севастополь») и Никита Касаткин. Последнему 27 лет, играл за ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов. Последний сезон провёл в ФК «Сибирь», а ранее выступал в Челябинске под руководством нынешнего наставника приморской команды. 27-летний нападающий Максим Руднев перешел в «Динамо-Владивосток» из «Торпедо» (Миасс).
Вместе с тем, клуб продлил контракты с уже выступавшими в прошлом сезоне за ФК «Динамо» полузащитниками Дмитрием Ращупкиным, Матвеем Каяшовым, латералями Валентином Андямовым и Артёмом Терентьевым.
Ранее контракт был продлен с признанным лучшим тренером 3 группы Михаилом Сальниковым.
«Я чувствую поддержку, ответственность и хочу сделать гораздо больше того, что мы уже сделали вместе. “Динамо” всегда будет бороться за самые высокие места», — сказал главный тренер ФК «Динамо-Владивосток» Михаил Сальников.
Напомним, что в чемпионате России по футболу 2025 в дивизионе «Серебро» соперниками наших футболистов будут «Авангард» (Курск), «Сибирь» (Новосибирск), «Текстильщик» (Иваново), ФК «Калуга», ФК «Муром», «Иртыш» (Омск), «Форте» (Таганрог), а также еще два динамовских коллектива — из Кирова и «Динамо-2» из Москвы. По итогам двухкругового чемпионата 4 лучших команды перейдут в дивизион «Золото».