ФК «Динамо-Владивосток» объявил о первых новичках на сезон 2025

Приморский коллектив в межсезонье пополнили уже 5 человек. Это 22-летний защитник Алексей Доля. В предыдущей команде «Амкар» он по итогам 2024 года признан лучшим игроком. Из «Енисея» пришёл 23-летний полузащитник Данила Большаков, который имеет опыт выступлений за юношескую сборную России. «Динамовцами» стали его коллеги по амплуа Максим Супрун (25 лет, играл за «Севастополь») и Никита Касаткин. Последнему 27 лет, играл за ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов. Последний сезон провёл в ФК «Сибирь», а ранее выступал в Челябинске под руководством нынешнего наставника приморской команды. 27-летний нападающий Максим Руднев перешел в «Динамо-Владивосток» из «Торпедо» (Миасс).