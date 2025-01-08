«Управляйка» и зав. пожарной безопасностью: кого накажут за потоп на Снеговой Пади?

Накануне ночью, судя по кадрам видео из социальных сетей, в одном из подъездов высотки на улице Адмирала Горшкова в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке произошел серьезный потоп, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток». Вода буквально захлестнула фойе и залила некоторые квартиры на нескольких этажах ниже. Как писали очевидцы, скорее всего, порвало пожарный гидрант.
На инцидент незамедлительно отреагировала прокуратура Приморского края.
Так, в ведомстве сообщили, что по факту выездной проверки установлено — действительно, из-за неисправности внутридомового пожарного гидранта в доме 20 на ул. Адмирала Горшкова произошло подтопление помещений многоквартирного дома. Пострадало общедомовое имущество, лестничная клетка 16 этажа, лифты и лифтовое оборудование.
«В целях устранения аварии управляющей компанией проведены работы по замене аварийного участка трубопровода», — сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.
В результате прокуратура Первореченского района города Владивостока внесла представление директору управляющей компании за ненадлежащее оказание услуг по управлению многоквартирным домом.
Кроме того, в отношении ответственного должностного лица будет возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).