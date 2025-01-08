«Управляйка» и зав. пожарной безопасностью: кого накажут за потоп на Снеговой Пади?

Накануне ночью, судя по кадрам видео из социальных сетей, в одном из подъездов высотки на улице Адмирала Горшкова в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке произошел серьезный потоп, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток». Вода буквально захлестнула фойе и залила некоторые квартиры на нескольких этажах ниже. Как писали очевидцы, скорее всего, порвало пожарный гидрант.