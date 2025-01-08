Фото не будет: Анжелика Варум готова спеть на корпоративах, но с условиями

Как выяснил SHOT, Варум готова спеть «Ля-ля-фа» на частных вечеринках как в России, так и за границей. Без Леонида Агутина она выступает за 4 млн или $40 тысяч. Одно из главных условий — приватность. Все съёмки на мероприятиях без согласования с менеджером певицы запрещены. Просить сфоткаться со звездой можно даже не пытаться: в райдере прописано, что в связи с CoViD-19 артистка не снимается с посторонними.