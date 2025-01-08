Алексей Плаксин из Тулунского района героически погиб в зоне СВО

Алексей Плаксин из Тулунского района героически погиб «за ленточкой». Как сообщил КП-Иркутск мэр района Александр Тюков, мужчина был слесарем монтажником отделения технического обслуживания взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона.
Алексей родился в селе Икей, после девятого класса поступил в Тулунский аграрный техникум. В зону СВО отправился добровольцем, подписав контракт.
— 24 ноября 2024, выполняя боевое задание, рядовой Алексей Плаксин погиб. За проявленные мужество, храбрость и отвагу указом президента России рядового представили к награждению орденом Мужества (посмертно), — поделился Александр Тюков.
Прощание с героем пройдет завтра, 9 января 2025, с 11:00 до 12:30 в культурно-досуговом центре села Икей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске задержали рейс в Иркутск из-за позднего прибытия самолета.