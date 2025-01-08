В Башкирии пьяный водитель заигрался в «догонялки»

7 января в Нефтекамске 34-летний местный житель, находясь за рулем «Лады Калины», попытался скрыться от дорожного патруля. Инцидент произошел на улице Строителей.
От водителя исходил резкий запах алкоголя. Как рассказал Владимир Севастьянов, глава ГАИ Башкирии, при проверке у водителя были обнаружены 1.213 м/л. алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении мужчины был составлен протокол, а его автомобиль помещен на штрафную стоянку.
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