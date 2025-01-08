В Башкирии пьяный водитель заигрался в «догонялки»

От водителя исходил резкий запах алкоголя. Как рассказал Владимир Севастьянов, глава ГАИ Башкирии, при проверке у водителя были обнаружены 1.213 м/л. алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении мужчины был составлен протокол, а его автомобиль помещен на штрафную стоянку.