Пострадавшие от паводка жители Омской области получили больше 850 млн рублей

Напомним, что в мае 2024 года сразу несколько населенных пунктов в Усть-Ишимском районе, Таре, Тевризе, Черлаке, Любино и Омске ушли под воду. Из-за повышения уровня воды в Ишиме даже объявили режим ЧС федерального значения.