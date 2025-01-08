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Пострадавшие от паводка жители Омской области получили больше 850 млн рублей

Большее 12 тысяч человек в Омской области получили выплаты за утраченное жилье и имущество.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Омской области направило более 850 млн рублей на выплаты жителям Усть-Ишима, пострадавшим от паводка в 2024 году.

По данным губернатора области Виталия Хоценко, единовременные выплаты получили около 12 тысяч человек. Кроме того, жителям предоставили компенсации за потерю имущества и капитальный ремонт.

«Гражданам, чьи дома были признаны непригодными для проживания, выданы жилищные сертификаты. Они уже приобретают новое жилье в Усть-Ишиме, Таре, Тевризе, Черлаке, Любино и Омске», — заявил Хоценко.

В начале декабря 2024 года правительство РФ выделило Омской области более 286 млн рублей для возмещения затрат на помощь пострадавшим от паводка.

Напомним, что в мае 2024 года сразу несколько населенных пунктов в Усть-Ишимском районе, Таре, Тевризе, Черлаке, Любино и Омске ушли под воду. Из-за повышения уровня воды в Ишиме даже объявили режим ЧС федерального значения.