Генпрокуратура вновь пытается оспорить приговор экс-прокурору Турбину

Это уже вторая попытка прокуратуры добиться ужесточения наказания для Турбина. Ранее, в мае 2024 года, Центральный районный суд Новосибирска признал его виновным в получении крупной взятки. Согласно материалам дела, за 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов экс-прокурор обещал содействие в переквалификации обвинения и предоставление информации о ходе следствия. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в 15,2 миллиона рублей.