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Генпрокуратура вновь пытается оспорить приговор экс-прокурору Турбину

Кассационная жалоба подана в Восьмой кассационный суд после отклонения апелляции.

Источник: Reuters

Генеральная прокуратура Российской Федерации предприняла повторную попытку оспорить приговор, вынесенный бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину. Ведомство подало кассационную жалобу в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Кемерово.

Это уже вторая попытка прокуратуры добиться ужесточения наказания для Турбина. Ранее, в мае 2024 года, Центральный районный суд Новосибирска признал его виновным в получении крупной взятки. Согласно материалам дела, за 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов экс-прокурор обещал содействие в переквалификации обвинения и предоставление информации о ходе следствия. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в 15,2 миллиона рублей.

Предприниматель Сергей Белоус, признанный посредником в этом деле, получил условный срок в три года и штраф в 9,167 миллиона рублей.

Первоначально Генпрокуратура сочла вынесенный приговор чрезмерно мягким и подала апелляцию в Новосибирский областной суд. Однако в октябре 2024 года областной суд оставил в силе решение первой инстанции.

Теперь Генеральная прокуратура обратилась в кассационный суд с требованием пересмотреть дело. Исход рассмотрения жалобы пока остается неизвестным. Общественность и СМИ следят за развитием событий, ожидая решения кассационного суда.

Прокуратура