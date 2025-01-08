Генпрокуратура вновь пытается оспорить приговор экс-прокурору Турбину

Генеральная прокуратура Российской Федерации предприняла повторную попытку оспорить приговор, вынесенный бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину. Ведомство подало кассационную жалобу в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Кемерово.
Это уже вторая попытка прокуратуры добиться ужесточения наказания для Турбина. Ранее, в мае 2024 года, Центральный районный суд Новосибирска признал его виновным в получении крупной взятки. Согласно материалам дела, за 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов экс-прокурор обещал содействие в переквалификации обвинения и предоставление информации о ходе следствия. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в 15,2 миллиона рублей.
Предприниматель Сергей Белоус, признанный посредником в этом деле, получил условный срок в три года и штраф в 9,167 миллиона рублей.
Первоначально Генпрокуратура сочла вынесенный приговор чрезмерно мягким и подала апелляцию в Новосибирский областной суд. Однако в октябре 2024 года областной суд оставил в силе решение первой инстанции.
Теперь Генеральная прокуратура обратилась в кассационный суд с требованием пересмотреть дело. Исход рассмотрения жалобы пока остается неизвестным. Общественность и СМИ следят за развитием событий, ожидая решения кассационного суда.