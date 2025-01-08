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В Ростовской области после ЧС в Керченском проливе приютили 17 чернозобых гагар

В Южном парке «Малинки» начали лечить краснокнижных птиц после ЧС в Керченском проливе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в Южном парке птиц «Малинки» приняли на лечение 17 чернозобых гагар, занесенных в Красную книгу России. Об этом сообщили в парке.

Птицами, пострадавшими от разлива мазута, занялись ветеринарные специалисты парка, а также киперы.

Сейчас состояние птиц специалисты оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Их отмыли от нефтепродуктов. За ними ведется круглосуточное наблюдение.

Из-за того, что у гагар уменьшилась жировая прослойка, их пока нельзя выпускать в открытое море или озеро в парке. Сейчас идет процесс восстановления оперения для нормализации терморегуляции и водоотталкивающей функции.

Напомним, что 15 декабря во время шторма танкер с мазутом переломился пополам и затонул в Керченском проливе. Нефтепродукты попали в воду. Сейчас идет ликвидация последствий их разлива.