В Ростовской области после ЧС в Керченском проливе приютили 17 чернозобых гагар

В Ростовской области в Южном парке птиц «Малинки» приняли на лечение 17 чернозобых гагар, занесенных в Красную книгу России. Об этом сообщили в парке.
Птицами, пострадавшими от разлива мазута, занялись ветеринарные специалисты парка, а также киперы.
Сейчас состояние птиц специалисты оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Их отмыли от нефтепродуктов. За ними ведется круглосуточное наблюдение.
Из-за того, что у гагар уменьшилась жировая прослойка, их пока нельзя выпускать в открытое море или озеро в парке. Сейчас идет процесс восстановления оперения для нормализации терморегуляции и водоотталкивающей функции.
Напомним, что 15 декабря во время шторма танкер с мазутом переломился пополам и затонул в Керченском проливе. Нефтепродукты попали в воду. Сейчас идет ликвидация последствий их разлива.