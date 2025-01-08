Красноярцам показали, как продвигается строительство бассейна в Северном (видео)

Напомним, возводит многофункциональный центр в Северном ООО «Каменщик», с компанией заключен муниципальный контракт. В здании будет 25-метровый бассейн с 6 дорожками и трибуной, а также детская чаша для обучения плаванию. Также предусмотрены помещения для небольшого кафе, медкабинета, спортзала и музея спорта. Кроме того, здание будет полностью оборудовано для лиц с ограниченными физическими возможностями — для инвалидов сделают отдельные раздевалки и туалеты, все входы оборудуют пандусами.