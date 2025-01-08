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Красноярцам показали, как продвигается строительство бассейна в Северном (видео)

В строящемся спорткомплексе в красноярском Северном начали укладывать кафель и размещать внешние панели.

Источник: Reuters

В спорткомплексе, который строится на пересечении улиц 9 Мая и Водопьянова, начали укладывать кафель и размещать внешние панели. Ходом работ поделились в городском департаменте градостроительства.

Строители уже уложили кирпичную кладку, провели внутреннюю проводку на всех этажах, установили батареи, вентиляционную систему, смонтировали витражи. Работы идут только на первом этаже, на втором сейчас продолжают закрывать тепловой контур.

Напомним, возводит многофункциональный центр в Северном ООО «Каменщик», с компанией заключен муниципальный контракт. В здании будет 25-метровый бассейн с 6 дорожками и трибуной, а также детская чаша для обучения плаванию. Также предусмотрены помещения для небольшого кафе, медкабинета, спортзала и музея спорта. Кроме того, здание будет полностью оборудовано для лиц с ограниченными физическими возможностями — для инвалидов сделают отдельные раздевалки и туалеты, все входы оборудуют пандусами.

строительство