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В Новосибирске у Хилокского рынка могут построить приют для собак

Новосибирские власти планируют организовать новое место для содержания бездомных животных на ул. Малыгина около Хилокского рынка.

Источник: РИА "Новости"

Мэрия города хочет увеличить количество мест для отловленных бродячих собак. Предполагается, что новый приют будет филиалом МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». В данный момент муниципалитет определяется с проектом нового сооружения, сроками, а также объемами предстоящих работ. Новый приют планируют построить на территории Верх-Тулинского сельсовета. Об этом сообщает РБК Новосибирск.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что жители Дзержинского района Новосибирска в три раза чаще жалуются на собак.

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