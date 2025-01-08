В Новосибирске у Хилокского рынка могут построить приют для собак

Мэрия города хочет увеличить количество мест для отловленных бродячих собак. Предполагается, что новый приют будет филиалом МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». В данный момент муниципалитет определяется с проектом нового сооружения, сроками, а также объемами предстоящих работ. Новый приют планируют построить на территории Верх-Тулинского сельсовета. Об этом сообщает РБК Новосибирск.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что жители Дзержинского района Новосибирска в три раза чаще жалуются на собак.