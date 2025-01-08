Учитель из Красноярска стал победителем федерального проекта «Классная тема!»

В финал вышли семь учителей. Они представили свои оригинальные уроки в эфире телеканала «Россия». Педагог из Красноярска Михаил Скрипкин провел урок физики с космической лотереей и трюками при участии иллюзионистов братьев Сафроновых.
Красноярский учитель стал победителем в номинации «Эксперт Просвещения» и получил в подарок планшет, ноутбук и возможность поработать с профильным редакционным центром издательства «Просвещение» по направлению своего предмета.
Кроме того, всех финалистов наградили поездкой в Тобольск с посещением нефтехимического предприятия, инновационного центра развития инженерно-технической экспертизы, а также возможностью проведения урока по своему профилю в одном из СИБУР-классов школ Тобольска, сообщает пресс-служба Правительства Красноярского края.
Добавим, проект «Классная тема!» организован по поручению президента России Владимира Путина министерством просвещения Российской Федерации.