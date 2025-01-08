Учитель из Красноярска стал победителем федерального проекта «Классная тема!»

Кроме того, всех финалистов наградили поездкой в Тобольск с посещением нефтехимического предприятия, инновационного центра развития инженерно-технической экспертизы, а также возможностью проведения урока по своему профилю в одном из СИБУР-классов школ Тобольска, сообщает пресс-служба Правительства Красноярского края.