Россиян призвали как можно скорее закрыть часть банковских карт

Такой совет гражданам дала аналитик портала «Банки.ру» Эряния Бочкина, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснила эксперт, кредитки необходимо закрыть даже в том случае, когда истёк их срок действия. Если вовремя не озаботиться данным вопросом, то в будущем можно столкнуться с весьма неприятным и неожиданным сюрпризом, предупредила специалист.
Во-первых, как рассказала Бочкина, банк может взимать плату за обслуживание даже неактивной карточки, то есть той, которой человек вообще не пользуется. В этом случае через несколько лет на ней может накопиться солидный долг, который придётся выплачивать.
Во-вторых, наличие кредитных карточек является большой проблемой при рассмотрении заявок на получение потребительских займов или ипотеки. Пока соискатель ссуды их не закроет, ему вряд ли одобрят крупный кредит, так что это следует сделать как можно раньше.
Россиянам стоит иметь в виду, что это не быстрая процедура. Чтобы её осуществить, нужно закрыть все долги по кредитке, включая плату за обслуживание. Далее необходимо обратиться в банк. Закрытие таких карт в среднем занимает до 60 дней в зависимости от банка.