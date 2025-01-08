Сергей Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения

Вместе с тем в Москве запустят новый проект для помощи младенцам, которые были рождены раньше срока или пережили критические состояния после своего появления на свет. Так, в городе будут открыты специализированные центры медицинского сопровождения, которые начнут действовать при многопрофильных больницах. Помощь детям в таких учреждениях будут оказывать узкие и высококвалифицированные специалисты.