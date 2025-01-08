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Флаг на открытии Рождественского полумарафона в Омске поднял боец СВО

В церемонии поднятия флага приняли участие участник СВО Александр Донских и волонтёр Софья Лизунова.

Источник: Соцсети

Церемонию поднятия российского триколора на Рождественском полумарафоне в Омске возглавили участник СВО, известный омский гиревик, мастер спорта России международного класса Александр Донских и волонтёр Софья Лизунова. Оба олицетворяют два тематических направления, которые станут главными в Омской области в 2025 году — Года защитников Отечества и провозглашения Омска молодёжной столицей.

Рождественский полумарафон 2025 года собрал рекордное количество любителей бега. На дистанции вышли 1618 человек из 28 регионов РФ, а также Казахстана, Таджикистана, Лаоса, Мозамбика, Уганды, Германии и Франции. К тому же символическую дистанцию на 2025 метров преодолели ещё 365 молодых парней и девушек в честь присвоения Омску статуса молодёжной столицы. Об этом сообщает минспорта региона.

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