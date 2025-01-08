Флаг на открытии Рождественского полумарафона в Омске поднял боец СВО

Рождественский полумарафон 2025 года собрал рекордное количество любителей бега. На дистанции вышли 1618 человек из 28 регионов РФ, а также Казахстана, Таджикистана, Лаоса, Мозамбика, Уганды, Германии и Франции. К тому же символическую дистанцию на 2025 метров преодолели ещё 365 молодых парней и девушек в честь присвоения Омску статуса молодёжной столицы. Об этом сообщает минспорта региона.