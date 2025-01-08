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Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится по ночам с 9 января

С 9 января до конца месяца в ночное время после 19:00 до 7:30 изменится движение поездов на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1). Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Агентство «Москва»

«С коллегами из РЖД продолжаем строительство московского городского вокзала “Петровско-Разумовская”. Чтобы как можно меньше влиять на поездки пассажиров в наиболее востребованное время, будем проводить работы в ночной период. На Савеловском направлении интервалы движения частично увеличены: после 19:00 — до 15 минут, после 23:00 — до 1 часа, с начала движения до 7:00 — до 40 минут. На участке от “Савеловской” до “Бескудниково” после 23:00 до 7:30 поезда в обе стороны следуют по одному пути. Будьте внимательны, перед выходом на платформу уточняйте информацию о пути отправления поезда на табло станций и слушайте звуковое оповещение. Часть поездов проследует станцию “Дегунино” без остановки. Часть поездов со стороны области проследует от/до “Лобни” и “Бескудниково”, — говорится в сообщении.

На Белорусском направлении интервалы движения частично увеличены: после 21:00 — до 15 минут, после 22:00 до 7:00 — до 40 минут. Часть поездов проследует от/до Белорусского вокзала, часть — без остановок на станциях «Беговая», «Тестовская», «Сетунь», «Немчиновка» и «Баковка».

Скорректирован график движения поездов «Аэроэкспресс» ранним утром и поздним вечером. Для поездок в аэропорт Шереметьево можно также воспользоваться автобусами от станции метро «Ховрино» № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).