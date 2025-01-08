Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится по ночам с 9 января

«С коллегами из РЖД продолжаем строительство московского городского вокзала “Петровско-Разумовская”. Чтобы как можно меньше влиять на поездки пассажиров в наиболее востребованное время, будем проводить работы в ночной период. На Савеловском направлении интервалы движения частично увеличены: после 19:00 — до 15 минут, после 23:00 — до 1 часа, с начала движения до 7:00 — до 40 минут. На участке от “Савеловской” до “Бескудниково” после 23:00 до 7:30 поезда в обе стороны следуют по одному пути. Будьте внимательны, перед выходом на платформу уточняйте информацию о пути отправления поезда на табло станций и слушайте звуковое оповещение. Часть поездов проследует станцию “Дегунино” без остановки. Часть поездов со стороны области проследует от/до “Лобни” и “Бескудниково”, — говорится в сообщении.