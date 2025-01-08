Минздрав Башкирии рассказал о самых популярных родильных домах Уфы

Министерство здравоохранения Башкирии представило рейтинг самых востребованных роддомов столицы региона в 2024 году.
На первом месте с внушительным отрывом расположился Республиканский клинический перинатальный центр. В прошлом году здесь на свет появилось целых 9 491 малыш.
Вторую строчку в рейтинге занимает Городской клинический перинатальный центр (роддом № 3) на Кольцевой, 131, где врачи помогли появиться на свет 3 456 детям. Замыкает тройку лидеров роддом РКБ имени Куватова, где было зарегистрировано 2 941 родов.
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