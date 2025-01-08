Сокровища правителей Великого Княжества Литовского с 500-летней историей нашли в Вильнюсе

По его словам, тайник искали при помощи эндоскопической камеры через уже имеющиеся дыры и трещины собора. Сказано, что 16 декабря (день, когда обнаружили сокровища) тайник вывезли для того, чтобы описать, каталогизировать, передать найденные ценности в безопасное место. В скором времени их исследуют, восстановят и они будут доступны общественности.