Сокровища правителей Великого Княжества Литовского с 500-летней историей нашли в Вильнюсе. Подробности опубликованы на сайте Вильнюсской архиепископии, пишет Sputnik.by.
В сообщении сказано, что речь идет про найденный исследователями в крипте собора в Вильнюсе тайник с погребальными регалиями. В нем были обнаружены погребальная корона короля Польши и ВКЛ Александра Ягеллончика. Также были найдены погребальные короны жен польского короля Сигизмунда II Августа — Елизаветы Габсбургской и Барбары Радзивилл. Открытие было сделано 16 декабря 2024 года.
Сокровища правителей Великого Княжества Литовского с 500-летней историей обнаружили в Вильнюсе. Фото: www.vilnensis.lt.
Кроме того, исследователи нашли золотые цепочки, кольцо, перстни, медальон, кресты, серьги и многое другое. Говорится, что указанный тайник был заложен в 1939 году, хотя сокровища были изготовлены гораздо раньше: после смерти монархов в XVI веке.
Сообщается, что после начала Второй мировой войны сокровищница была замурована в одной из лестниц собора. Архиепископ Вильнюса Гинтарас Грушас акцентировал внимание на том, что обнаруженные погребальные регалии монархов Литвы и Польши представляют собой историческую ценность. Он уточнил, что в разные годы предпринималось много попыток, чтобы найти указанные сокровища.
По его словам, тайник искали при помощи эндоскопической камеры через уже имеющиеся дыры и трещины собора. Сказано, что 16 декабря (день, когда обнаружили сокровища) тайник вывезли для того, чтобы описать, каталогизировать, передать найденные ценности в безопасное место. В скором времени их исследуют, восстановят и они будут доступны общественности.
Сокровища правителей Великого Княжества Литовского с 500-летней историей обнаружили в Вильнюсе. Фото: www.vilnensis.lt.
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