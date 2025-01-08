Космонавт запечатлел ночной Волгоград с высоты птичьего полета

Российский космонавт Иван Вагнер поделился яркими фотографиями российских городов, сделанными из космоса во время полета на космическом корабле «Союз МС-26» в Рождество. На этих впечатляющих снимках можно увидеть ночные пейзажи разных городов страны. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал Вагнера, одним из самых ярких объектов является Волгоград, Интересно, что соседний Волжский можно отличить от областного центра по характерному яркому кругу света, который излучают городские теплицы.