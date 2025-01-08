Космонавт запечатлел ночной Волгоград с высоты птичьего полета

Российский космонавт Иван Вагнер поделился яркими фотографиями российских городов, сделанными из космоса во время полета на космическом корабле «Союз МС-26» в Рождество. На этих впечатляющих снимках можно увидеть ночные пейзажи разных городов страны. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал Вагнера, одним из самых ярких объектов является Волгоград, Интересно, что соседний Волжский можно отличить от областного центра по характерному яркому кругу света, который излучают городские теплицы.
Помимо Волгограда, космонавт также запечатлел Калининград, Ставрополь, Саратов, Орск, Магнитогорск, Екатеринбург и Тюмень. Каждый город обладает уникальным световым узором, отражающим его архитектурный облик и планировку.