Тепловую сеть прорвало в Иркутском областном психоневрологическом диспансере

— За сутки врачи выезжали на пять ДТП, в которых травмы получили семь человек, детей среди них нет. В результате уличного травматизма пострадало 17 человек, в том числе пять несовершеннолетних. Двое из пострадавших взрослых госпитализированы, остальные, — на амбулаторном лечении. В детский травмпункт обратились 107 пациентов, из них четверо госпитализированы, — поделился Игорь Кобзев.