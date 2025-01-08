Тепловую сеть прорвало в Иркутском областном психоневрологическом диспансере

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал об оперативной обстановке в регионе. Так за прошедшие сутки не произошло чрезвычайных происшествий, специалисты продолжают контролировать обеспечение безопасности в местах проведения праздничных мероприятий.
Стало известно, что прорвало тепловую сеть в Иркутском областном психоневрологическом диспансере, сейчас тепло в учреждение подается по аварийной системе. Рабочие контролируют ситуацию.
Помимо этого с 7 на 8 января 2025 потушили 11 пожаров. Никто не погиб, один человек получил травмы. Днем в Иркутске пламя охватило гостиницу на улице Култукской, из здания спасли 18 человек, самостоятельно выбрались еще 89.
— За сутки врачи выезжали на пять ДТП, в которых травмы получили семь человек, детей среди них нет. В результате уличного травматизма пострадало 17 человек, в том числе пять несовершеннолетних. Двое из пострадавших взрослых госпитализированы, остальные, — на амбулаторном лечении. В детский травмпункт обратились 107 пациентов, из них четверо госпитализированы, — поделился Игорь Кобзев.
Продолжаются снегоуборочные работы. За сутки на дорогах работало 169 единиц техники, израсходовали 662 тонны противогололедного материала.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что свет частично отключили в Иркутском районе.