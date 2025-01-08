В Новосибирске жители обеспокоены открытыми люками на улице Мясникова

Горожане также отмечают, что из-за снежных заносов и плохой видимости опасность возрастает. Они обратились в коммунальные службы с просьбой срочно устранить проблему. На момент публикации материала не сообщается, как долго люки оставались открытыми и были ли приняты меры для устранения опасности.