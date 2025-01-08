В Новосибирске жители обеспокоены открытыми люками на улице Мясникова

В Калининском районе Новосибирска местные жители обнаружили два открытых колодца на улице Мясникова, неподалёку от пешеходной зоны. Сообщение с фотографиями появилось 7 января в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что колодцы расположены среди сугробов, что делает их практически незаметными, особенно в вечернее время. Это обстоятельство вызывает серьёзные опасения у горожан.
«Такое ощущение, что кто-то решил устроить ловушку. В темноте их совсем не видно, это настоящая угроза для прохожих, особенно для детей», — написал один из пользователей под постом.
Кто именно снял крышки с колодцев, пока неизвестно. Местные жители предполагают, что это могли сделать злоумышленники, чтобы сдать их на металлолом.
«Люди идут по тротуару, считая, что это безопасно, а тут — открытые люки. Почему коммунальные службы не следят за этим?» — задался вопросом житель Новосибирска Илья.
Горожане также отмечают, что из-за снежных заносов и плохой видимости опасность возрастает. Они обратились в коммунальные службы с просьбой срочно устранить проблему. На момент публикации материала не сообщается, как долго люки оставались открытыми и были ли приняты меры для устранения опасности.