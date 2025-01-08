Чемпионат Сибири по лёгкой атлетике стартует в Иркутске 16 января

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства спорта Иркутской области, в состав сборной нашего региона войдут 150 сильнейших спортсменов — в том числе и признанных звёзд лёгкой атлетики. За награды чемпионата Сибири будут бороться атлеты 2002 года рождения и старше. В первенстве Сибири примут участие юниоры и юниорки до 23 лет и до 20 лет, а также юноши и девушки до 18 и до 16 лет.