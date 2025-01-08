Чемпионат Сибири по лёгкой атлетике стартует в Иркутске 16 января

Иркутск примет чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике. Турнир пройдёт с 16 по 18 января в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена». Ожидается, что в нём примут участие около 550 сильнейших спортсменов из Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Хакасии, Красноярского и Алтайского краёв.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства спорта Иркутской области, в состав сборной нашего региона войдут 150 сильнейших спортсменов — в том числе и признанных звёзд лёгкой атлетики. За награды чемпионата Сибири будут бороться атлеты 2002 года рождения и старше. В первенстве Сибири примут участие юниоры и юниорки до 23 лет и до 20 лет, а также юноши и девушки до 18 и до 16 лет.
Торжественное открытие соревнований пройдёт в 13:30 16 января. Сами же старты начнутся в 10:20 16 января. 17 января соревнования начнутся с 10:00, 18 января — в 11:00. Вход для зрителей свободный.