«Сгорело 3 млн»: Суд отказал в иске неудачливому покупателю машины в Японии

В море на теплоходе «Ангара» произошёл пожар. В итоге внедорожник 2019 года выпуска пришёл в негодность, попросту говоря, сгорел. Истец сначала пытался договориться сам о компенсации с двумя компаниями: «Japan Авто Лайнс» и «Мирель Авто». После того как не удалось найти компромисс, мужчина обратился в суд с заявлением о возмещении потраченных денег.