«Сгорело 3 млн»: Суд отказал в иске неудачливому покупателю машины в Японии

Фрунзенский районный суд Владивостока отказал гражданину в компенсации стоимости автомашины «Тойота Лэнд Крузер», купленной в 2022 году в Японии. При доставке во Владивосток на судне случился пожар, и авто сгорело.
В море на теплоходе «Ангара» произошёл пожар. В итоге внедорожник 2019 года выпуска пришёл в негодность, попросту говоря, сгорел. Истец сначала пытался договориться сам о компенсации с двумя компаниями: «Japan Авто Лайнс» и «Мирель Авто». После того как не удалось найти компромисс, мужчина обратился в суд с заявлением о возмещении потраченных денег.
Как сообщает телеграм-канал ОПС-медиа, в ходе судебного разбирательства было установлено, что теплоход принадлежит одной компании, а груз перевозила другая. Суд решил, что компании-ответчики непричастны к причинению ущерба.
Добавим, что стоимость авто на момент покупки составляла 44,5 тысячи долларов. Курс доллара к рублю в то время составлял 64 рубля. То есть потери покупателя авто составили чуть больше 2,8 млн рублей.