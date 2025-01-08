Стало известно, с кем и когда хабаровский «Амур» сыграет в январе 2025 года

Впрочем, предпоследний «Барыс» тоже не блещет игрой в этом сезоне, и у «Амура» все-таки был неплохой шанс обойти команду из Республики Казахстан на повороте, надо было только обыграть в заключительном матче года «Сибирь». Тогда был шанс сравняться по количеству очков с еще одним аутсайдером лиги. Но у сибиряков были свои планы на Новый год, и обыграть их не вышло. Что еще? Конечно, «Кубок Икры», который хабаровчане снова отдали Владивостоку. В этот раз досрочно.