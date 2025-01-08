Стало известно, с кем и когда хабаровский «Амур» сыграет в январе 2025 года

Честно говоря, подводить какие-то итоги 2024 года применительно к хабаровскому «Амуру» совсем не хочется. Если начали его хабаровчане очень неплохо — финишным спуртом, который в кои-то веки вывел команду в плей-офф, где «тигры» на равных пободались с будущим чемпионом — магнитогорским «Металлургом». То закончили отвратительно. На последнем месте не просто конференции «Восток», но всей лиги в целом.
В межсезонье «Амур» выиграл Кубок губернатора Челябинской области и покатился по наклонной. Состав был (да и остается) неплохой, но вот победы все не приходили. Мало того, хабаровчане умудрились побить антирекорд лиги по количеству матчей, в которых в ворота соперников не влетело ни одной шайбы. «Сухая» серия составила впечатляющие 358 минут и 38 секунд и превзошла предыдущее «достижение» «Спартака» в 317 минут и 2 секунды, казавшееся «вечным рекордом».
В «Амуре» сменили тренерский штаб, на место главного тренера Андрея Мартемьянова, который в начале года снова вывел хабаровчан в гонку на выбывание за Кубком Гагарина, поставили его помощника — Виктора Костюченка, пока с приставкой «исполняющий обязанности», «освежили» состав, практически полностью поменяв вратарскую линию, но особых плодов это не принесло. Да, стали забивать, да, прервали серию поражений, стали даже иногда реализовывать большинство, но с последнего места выбраться так и не смогли.
Впрочем, предпоследний «Барыс» тоже не блещет игрой в этом сезоне, и у «Амура» все-таки был неплохой шанс обойти команду из Республики Казахстан на повороте, надо было только обыграть в заключительном матче года «Сибирь». Тогда был шанс сравняться по количеству очков с еще одним аутсайдером лиги. Но у сибиряков были свои планы на Новый год, и обыграть их не вышло. Что еще? Конечно, «Кубок Икры», который хабаровчане снова отдали Владивостоку. В этот раз досрочно.
Новый год — новые планы. Возможно, в год зеленого змия мы все-таки увидим, как «Амур» отрывается ото дня и встает на 11-ю строчку конференции. По крайней мере, хочется в это верить, ну, а там, возможно, появятся возможности и побороться за восьмерку. Маловероятно? Да! Но если не верить, зачем тогда болеть за любимую команду? Так что скрестим пальцы и будем потихоньку верить, ругая хоккеистов в соцсетях. Студенты говорят — помогает.
КАЛЕНДАРЬ ИГР «АМУРА» В ДЕКАБРЕ 2025 ГОДА
3 января, пятница. «Трактор» — «Амур». Челябинск. Начало матча в 14:00 по московскому времени (в 21:00 по хабаровскому).
5 января, воскресенье. «Металлург» — «Амур». Магнитогорск. Начало матча в 14:30 по московскому времени (21:30 по хабаровскому).
7 января, вторник. «Куньлунь РС» — «Амур». Мытищи. Начало матча в 17:00 по московскому времени (8 января в 0:00 по хабаровскому).
9 января, четверг. «Сочи» — «Амур». Сочи. Начало матча в 19:30 по московскому времени (10 января в 2:30 по хабаровскому).
14 января, вторник. «Амур» — «Ак Барс». Хабаровск. Начало матча в 12:00 по московскому времени (в 19:00 по хабаровскому).
16 января, четверг. «Амур» — «Ак барс». Хабаровск. Начало матча в 12:00 по московскому времени (в 19:00 по хабаровскому).
18 января, суббота. «Амур» — «Металлург». Хабаровск. Начало матча в 10:30 по московскому времени (в 17:30 по хабаровскому).
23 января, четверг. «Торпедо» — «Амур». Нижний Новгород. Начало матча в 19:30 по московскому времени (24 января в 2:30 по хабаровскому).
25 января, суббота. «Металлург» — «Амур». Магнитогорск. Начало матча в 14:30 по московскому времени (в 21:30 по хабаровскому).
27 января, понедельник. «Автомобилист» — «Амур». Екатеринбург. Начало матча в 17:00 по московскому времени (28 января в 0:00 по хабаровскому).
Жирным шрифтом выделены домашние матчи команды.