На Кубани испытали новые способы очистки от мазута пляжей и моря

Об этом было заявлено на координационном совещании Оперативного штаба Краснодарского края по ликвидации ЧС, где обсудили, как ускорить тестирование других технологий, которые предложены разработчиками и технологическими компаниями. Мероприятие провели помощник президента РФ Руслан Эдельгериев и первый вице-губернатор Кубани, руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась.