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На Кубани испытали новые способы очистки от мазута пляжей и моря

Из предложенных учеными и уже испытанных на месте способов очистки загрязненной территории самым эффективным оказался сбор мазута с помощью полипропиленовой мелкоячеистой сетью, рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: Оперативный штаб - Краснодарский край

Выяснилось, что сеть забирает на себя вязкий мазут в воде и прибрежной морской полосе.

Об этом было заявлено на координационном совещании Оперативного штаба Краснодарского края по ликвидации ЧС, где обсудили, как ускорить тестирование других технологий, которые предложены разработчиками и технологическими компаниями. Мероприятие провели помощник президента РФ Руслан Эдельгериев и первый вице-губернатор Кубани, руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась.

Также сообщается, что специалисты Морспасслужбы приступили к разработке новых способов обнаружения сгустков мазута, опустившихся на дно: «Их важно найти и выработать способы собрать — для того, чтобы нефтепродукты не выбросило на пляжи».

Причем уже в ближайшее время проверят новые способы сбора фрагментов мазута в толще воды на разных глубинах. А сотрудники Росприроднадзора помогут выбрать такие технологии очистки замазученного песка, «чтобы после проведения обеззараживания песок можно было вернуть на берег».

Руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов сообщил, что сегодня в зоне ЧС задействованы 25 судов ведомства, которые при обнаружении нефтяной пленки обрабатывают поверхность воды специальным сорбентом.

С середины декабря прошлого года, когда произошло крушение двух танкеров, волонтеры, сотрудники муниципальных администраций края, спасательных служб и МЧС собрали и вывезли с побережья более 129 тысяч тонн песка с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Накануне здесь трудились 6,8 тысяч человек, было задействовано 650 единиц техники. На площадку временного хранения в хуторе Воскресенском отправлено более 95 тысяч тонн замазученного песка.

экология