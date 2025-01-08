На Кубани испытали новые способы очистки от мазута пляжей и моря

Выяснилось, что сеть забирает на себя вязкий мазут в воде и прибрежной морской полосе.
Об этом было заявлено на координационном совещании Оперативного штаба Краснодарского края по ликвидации ЧС, где обсудили, как ускорить тестирование других технологий, которые предложены разработчиками и технологическими компаниями. Мероприятие провели помощник президента РФ Руслан Эдельгериев и первый вице-губернатор Кубани, руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась.
Также сообщается, что специалисты Морспасслужбы приступили к разработке новых способов обнаружения сгустков мазута, опустившихся на дно: «Их важно найти и выработать способы собрать — для того, чтобы нефтепродукты не выбросило на пляжи».
Причем уже в ближайшее время проверят новые способы сбора фрагментов мазута в толще воды на разных глубинах. А сотрудники Росприроднадзора помогут выбрать такие технологии очистки замазученного песка, «чтобы после проведения обеззараживания песок можно было вернуть на берег».
Руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов сообщил, что сегодня в зоне ЧС задействованы 25 судов ведомства, которые при обнаружении нефтяной пленки обрабатывают поверхность воды специальным сорбентом.
С середины декабря прошлого года, когда произошло крушение двух танкеров, волонтеры, сотрудники муниципальных администраций края, спасательных служб и МЧС собрали и вывезли с побережья более 129 тысяч тонн песка с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Накануне здесь трудились 6,8 тысяч человек, было задействовано 650 единиц техники. На площадку временного хранения в хуторе Воскресенском отправлено более 95 тысяч тонн замазученного песка.