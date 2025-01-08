Жителям Самары рассказали о вспышке метапневмовируса HMPV

Жителям Самары и области рассказали о вспышке метапневмовируса человека, который устроил настоящий переполох в социальных сетях. Подробности узнали журналисты «Комсомольской правды».
Согласно данным управления по контролю и профилактике заболеваний Китая, появились сообщения о первых случаях заражения в период высокой заболеваемости. Необычного и критического всплеска метапневмовируса, схожего по симптомам с коронавирусом, пока не наблюдается.
Биолог, профессор и специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека, доктор биологических наук Анна Баранова отметила, что вирус уже известен и ничего ужасного в нем нет.