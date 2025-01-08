Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Самары рассказали о вспышке метапневмовируса HMPV

Самарцам рассказали о вспышке вируса в Китае.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Самары и области рассказали о вспышке метапневмовируса человека, который устроил настоящий переполох в социальных сетях. Подробности узнали журналисты «Комсомольской правды».

Согласно данным управления по контролю и профилактике заболеваний Китая, появились сообщения о первых случаях заражения в период высокой заболеваемости. Необычного и критического всплеска метапневмовируса, схожего по симптомам с коронавирусом, пока не наблюдается.

Биолог, профессор и специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека, доктор биологических наук Анна Баранова отметила, что вирус уже известен и ничего ужасного в нем нет.

здоровье