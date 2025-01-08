Демографическая катастрофа: Учёный выяснил, когда в Японии останется всего один ребёнок

Так, по экспертным данным, уровень рождаемости в Японии продолжает стремительно падать, а коэффициент рождаемости в Токио уже ниже единицы. Таким образом учёный пришёл к выводу, что к 5 января 2720 года в стране останется только один ребёнок младше 14 лет.