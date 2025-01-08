Из Казани в Мурманск запустили субсидированные авиарейсы

Полеты по субсидируемым тарифам будут продолжаться с 1 января по 30 апреля, а также с 1 октября по 30 ноября.
Для жителей Казани такой маршрут — хорошая возможность увидеть северное сияние, побывать на берегу Северного ледовитого океана, а так же покататься на лыжах на самом северном горнолыжном курорте России в горном массиве Хибины.
Соответственно и у мурманчан появится возможность познакомиться с достопримечательностями древней Казани.
Время полёта из столицы Татарстана в столицу Арктики — 2 часа 55 минут.