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Из Казани в Мурманск запустили субсидированные авиарейсы

Росавиация утвердила программу субсидируемых авиаперелётов на 2025 год. Среди новых маршрутов в неё вошли и рейсы из Казани в Мурманск. Цена билета с багажом в 20 килограммов составляет на январь от 4600 рублей.

Полеты по субсидируемым тарифам будут продолжаться с 1 января по 30 апреля, а также с 1 октября по 30 ноября.

Для жителей Казани такой маршрут — хорошая возможность увидеть северное сияние, побывать на берегу Северного ледовитого океана, а так же покататься на лыжах на самом северном горнолыжном курорте России в горном массиве Хибины.

Соответственно и у мурманчан появится возможность познакомиться с достопримечательностями древней Казани.

Время полёта из столицы Татарстана в столицу Арктики — 2 часа 55 минут.