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В 2026 году омские вузы перейдут на новые стандарты обучения без магистратуры

Новые стандарты будут включать базовую ступень высшего образования и более углубленное, специализированное.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования РФ объявило о переходе российских вузов на новую систему образования с 1 сентября 2026 года. Система будет включать в себя базовое высшее и специализированное высшее образование вместо существующих сегодня бакалавриата и магистратуры.

Базовое высшее образование будет длиться от четырех до шести лет, а специализированное высшее образование — от одного до трех лет. Студенты, уже обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры, смогут завершить обучение по своей первоначальной программе.

Переход на новую систему связан с отказом от Болонской системы, которая была принята в России в 2003 году. Новая система будет более ориентирована на национальные потребности в подготовке специалистов.

Некоторые вузы, участвующие в пилотном проекте, перестанут набирать студентов на программы бакалавриата и магистратуры в текущем году. Третий этап образования, аспирантура, останется без изменений.