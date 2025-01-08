В КЖД рассказали о запуске сдвоенных «Ласточек» из Калининграда в Зеленоградск

Сдвоенные «Ласточки» планируют запустить из Калининграда до станции Зеленоградск-2. Электрички из десяти вагонов будут курсировать во время пиковой загрузки. Об этом сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин в ответ на информационный запрос редакции Калининград.Ru.
«В этом году мы уже проводили запуски тестовых поездок сдвоенных “Ласточек” без пассажиров, чтобы протестировать такой формат перевозок. Поезда будут курсировать до станции Зеленоградск-2, в районе улицы Приморской. Там длина перрона платформы позволяет принимать состав из десяти вагонов».
Новую «Ласточку» должны доставить в Калининградскую область в начале 2025 года. Периодичность курсирования сдвоенных поездов определят после получения заказа от регионального правительства.
Первые четыре «Ласточки» для обслуживания зеленоградского и светлогорского направлений привезли в Калининградскую область накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года. Скоростные электрички закупили, чтобы закрыть потребность во вместительном пригородном транспорте на время мундиаля. После чемпионата РЖД выделило региону дополнительные составы.