В КЖД рассказали о запуске сдвоенных «Ласточек» из Калининграда в Зеленоградск

«В этом году мы уже проводили запуски тестовых поездок сдвоенных “Ласточек” без пассажиров, чтобы протестировать такой формат перевозок. Поезда будут курсировать до станции Зеленоградск-2, в районе улицы Приморской. Там длина перрона платформы позволяет принимать состав из десяти вагонов».