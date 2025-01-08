Жители красноярского Преображенского жалуются на качество воздуха

Жители ЖК «Преображенский» жалуются на качество воздуха. Видеозапись смога опубликовали в Telegram-канале жилого комплекса. В комментариях люди пишут о запахе гари, о том, что невозможно открыть окна, так как нечем дышать. Кто-то из жителей пишет, что из-за такого воздуха страдает от кашля, жжения в горле и головокружения.
Правда, некоторые уверены, что это просто туман из-за перепадов температур.
Первый замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк сообщает, что 7 января среднесуточные превышения зафиксированы на АПН Покровка (по взвешенным частицам до 2,5 мкм — 1,31 ПДКсс), Северный (по диоксиду азота — 2,96 ПДКсс, взвешенным частицам до 2,5 мкм — 2,57 ПДКсс), Солнечный (по диоксиду серы — 1,33 ПДКсс и по взвешенным частицам до 2,5 мкм — 1,79 ПДКсс), Черёмушки (по диоксиду азота — 1,28 ПДКсс, взвешенным частицам (до 2,5 мкм) — 1,34 ПДКсс), Кировский (по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) — 2,70 ПДКсс).
Передвижная лаборатория всю ночь контролировала качество атмосферного воздуха в городе. За ночь поступило 13 звонков. Все обращения были из Советского района.
Напомним, НМУ первой степени опасности объявлено до 19:00 8 января.