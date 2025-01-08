Жители красноярского Преображенского жалуются на качество воздуха

Жители ЖК «Преображенский» жалуются на качество воздуха. Видеозапись смога опубликовали в Telegram-канале жилого комплекса. В комментариях люди пишут о запахе гари, о том, что невозможно открыть окна, так как нечем дышать. Кто-то из жителей пишет, что из-за такого воздуха страдает от кашля, жжения в горле и головокружения.