В Красноярском крае наградили двух охранников, задержавших преступника

В Зеленогорске наградили сотрудников частного охранного предприятия, которые задержали грабителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
В середине декабря в Зеленогорске злоумышленник 1992 года рождения пытался вынести из офиса в центре города два ноутбука, телефон и деньги. Его задержали два сотрудника ЧОПа, приехавшие на сработанную сигнализацию.
«В торжественной обстановке начальник полиции Зеленогорска Денис Кляус вручил благодарственные письма Виктору Лапе и Виталию Тартынскому. Он поблагодарил сотрудников ЧОПа за оказанную помощь и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Украденное имущество вернули владелице.
Ранее сообщалось о том, что сотрудница полиции помогла школьнице-спортсменке найти потерянный паспорт.