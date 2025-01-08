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В Красноярском крае наградили двух охранников, задержавших преступника

Преступник пытался похитить ноутбуки, телефон и деньги из офиса в центре Зеленогорска.

Источник: ГУ МВД

В Зеленогорске наградили сотрудников частного охранного предприятия, которые задержали грабителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

В середине декабря в Зеленогорске злоумышленник 1992 года рождения пытался вынести из офиса в центре города два ноутбука, телефон и деньги. Его задержали два сотрудника ЧОПа, приехавшие на сработанную сигнализацию.

«В торжественной обстановке начальник полиции Зеленогорска Денис Кляус вручил благодарственные письма Виктору Лапе и Виталию Тартынскому. Он поблагодарил сотрудников ЧОПа за оказанную помощь и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Украденное имущество вернули владелице.

Ранее сообщалось о том, что сотрудница полиции помогла школьнице-спортсменке найти потерянный паспорт.