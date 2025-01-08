Башкирия установила рекорд по числу участников в экологическом диктанте

Тематика диктанта в этом году была весьма актуальной: участники погрузились в вопросы, связанные с Красной книгой, заповедными территориями и экологическим туризмом. Чтобы успешно справиться с заданиями, нужно было не только знать классификацию природных ресурсов, но и ориентироваться в географии, понимать экологическую значимость привычек и иметь представление о редких видах животных.