Башкирия установила рекорд по числу участников в экологическом диктанте

В 2024 году жители Башкирии вновь стали участниками Всероссийского экологического диктанта. Более 350 тысяч жителей республики решили проверить свои знания в области экологии. Всего же в этом мероприятии приняло участие 6,7 миллиона человек по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
По разным регионам было организовано 6,2 тысячи офлайн-площадок, из которых 224 расположились в Башкирии. Всероссийский экологический диктант стал важной частью национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Тематика диктанта в этом году была весьма актуальной: участники погрузились в вопросы, связанные с Красной книгой, заповедными территориями и экологическим туризмом. Чтобы успешно справиться с заданиями, нужно было не только знать классификацию природных ресурсов, но и ориентироваться в географии, понимать экологическую значимость привычек и иметь представление о редких видах животных.
Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов отметил, что жители региона традиционно проявляют активность в таких мероприятиях. Башкирия также установила новый рекорд по числу зарегистрированных участников.
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