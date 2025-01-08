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Снег и морозы до 25 градусов обещают синоптики в Казахстане

Во второй половине недели в Казахстане ожидается непогода — снег с низовой метелью, осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: -6° 2 м/с 86% 763 мм рт. ст. +1°
Источник: Nur.kz

По данным синоптиков, быстрая смена циклонов и антициклонов станет причиной контрастной погоды. На севере, востоке страны ожидается снег с низовой метелью, на западе — осадки в виде дождя и снега, гололедные явления.

В эти дни на территорию Казахстана, сменяя друг друга, будут поступать воздушные массы атлантического и арктического происхождения. В связи с этим ожидается колебание температуры воздуха в северной половине республики от 15−25 до 10−18 градусов мороза, в южной — от 10−15 градусов, в горных районах Алматинской области и области Жетісу — от 20−25 градусов мороза до 5−13, в горных районах — от 16 до 21 градуса мороза. На западе республики резких колебаний в температурном фоне не ожидается. По Казахстану в эти дни также ожидаются усиление ветра, туман.

Ранее в «Казгидромете» опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму, до февраля 2025 года. Кроме того, синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.