Снег и морозы до 25 градусов обещают синоптики в Казахстане

В эти дни на территорию Казахстана, сменяя друг друга, будут поступать воздушные массы атлантического и арктического происхождения. В связи с этим ожидается колебание температуры воздуха в северной половине республики от 15−25 до 10−18 градусов мороза, в южной — от 10−15 градусов, в горных районах Алматинской области и области Жетісу — от 20−25 градусов мороза до 5−13, в горных районах — от 16 до 21 градуса мороза. На западе республики резких колебаний в температурном фоне не ожидается. По Казахстану в эти дни также ожидаются усиление ветра, туман.