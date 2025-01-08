Более 4,5 тысячи белорусов получили гололедные травмы

В такую непогоду лучше подойдет обувь с мягкой резиновой подошвой. Желательно, чтобы она была рифленая. Крайне важно быть осторожными и внимательными, ходить лучше не прямым шагом, а скользя. Чем меньше шаг, тем менее серьезной будет травма при падении. Также желательно не спешить.