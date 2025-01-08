Более 4,5 тысячи белорусов получили гололедные травмы

МИНСК, 8 янв- Sputnik. Более 4,5 тысячи случаев гололедных и холодовых травм было зарегистрировано в Беларуси в период с 21 ноября по 8 января, сообщила пресс-служба Минздрава в официальном Telegram-канале ведомства.
Больше всего пострадавших за это время оказалось в Витебской области — 1483 случая, из них 1468 — гололедные травмы, еще 15 — холодовые. При этом 91 травмированному пришлось остаться в больнице, остальные получили амбулаторную помощь и смогли избежать госпитализации.
Второе место по количеству травм занимает Могилевская область. Там зарегистрировано 931 пациентов (897 случаев гололедных травм и 34 — холодовых). Госпитализация понадобилась 128 пострадавшим.
На третьем месте расположилась Гомельская область, где пострадало 698 человек, из них 688 получили гололедную травму и 10 — холодовую. За этот период госпитализировали 53 человека.
Далее следует Минская область (622 пациента с гололедными и холодовыми травмами), Брестская (327 случаев) и Гродненская (189).
Что касается Минска, то за это время в белорусской столице также произошло немало случаев травмирования. В частности, 307 человек пострадало от гололеда и четыре от холода.
В Минздраве обратили внимание, что зимой количество обращений к медикам из-за травм увеличивается в 2−3 раза. В связи с этим в ведомстве призывают белорусов быть предельно осторожными.
Там также подчеркнули, что потенциально травмоопасными местами в период гололеда являются ступеньки подъездов, подземных переходов, в том числе метрополитена, а также остановки общественного транспорта, детские горки.
Как снизить зимний травматизм?
Чтобы снизить зимний травматизм, врачи-травматологи рекомендуют носить обувь на плоской подошве или на низком квадратном каблуке.
В такую непогоду лучше подойдет обувь с мягкой резиновой подошвой. Желательно, чтобы она была рифленая. Крайне важно быть осторожными и внимательными, ходить лучше не прямым шагом, а скользя. Чем меньше шаг, тем менее серьезной будет травма при падении. Также желательно не спешить.
Кроме того, не следует ходить около зданий, так как есть вероятность падения сосулек. А еще нежелательно носить сумку на плече, потому что это меняет центр равновесия.