Стал известен улов воров, обчистивших квартиру Юлии Паршуты

Воры проникли в квартиру в Ружейном переулке в новогодние праздники, пока артистки не было дома. По данным SHOT, неизвестные вскрыли сейф отвёрткой и забрали из него 10 тысяч долларов и около 2 млн рублей, трое часов и ювелирку.