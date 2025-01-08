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Стал известен улов воров, обчистивших квартиру Юлии Паршуты

Из квартиры певицы Юлии Паршуты воры вынесли наличкой больше 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Источник: Life.ru

Воры проникли в квартиру в Ружейном переулке в новогодние праздники, пока артистки не было дома. По данным SHOT, неизвестные вскрыли сейф отвёрткой и забрали из него 10 тысяч долларов и около 2 млн рублей, трое часов и ювелирку.

Преступников пока не нашли. На данный момент следователям удалось установить, что воры открыли дверь ключом, так как замок не был повреждён. Проверяются все, кто имел доступ к квартире, в том числе домработница.

Напомним, ранее в Москве неизвестные ограбили квартиру Юлии Паршуты. Злоумышленники вскрыли сейф, после чего украли украшения и деньги. После певица вышла на связь и сообщила, что находится в безопасности.