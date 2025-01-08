Благоустройство территории возле станции метро «Бибирево» завершено на северо-востоке Москвы

«Главной задачей было улучшить пешеходную и транспортную доступность объекта, сделать удобной и комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой. В границы работ вошли ул. Плещеева и участок ул. Бибиревская от пересечения с ул. Костромская до д. 9», — отметил Петр Бирюков.