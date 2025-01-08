Благоустройство территории возле станции метро «Бибирево» завершено на северо-востоке Москвы

«Главной задачей было улучшить пешеходную и транспортную доступность объекта, сделать удобной и комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой. В границы работ вошли ул. Плещеева и участок ул. Бибиревская от пересечения с ул. Костромская до д. 9», — отметил Петр Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках программы «Чистое небо» воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью 3,6 км. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
«В ходе работ обновили более 38 тыс. кв. м асфальта на тротуарах и свыше 60 тыс. кв. м — на проезжей части. Заменили старые фонари на энергоэффективные, разместили уличные торшеры, нерегулируемые пешеходные переходы оснастили 24 опорами контрастного освещения. Две автобусные остановки заменили современными павильонами, организовали парковочные карманы и велопарковки», — рассказал Петр Бирюков.
Около выхода из метро «Бибирево» на пересечении ул. Плещеева и ул. Пришвина обновили зеленую зону. С другой стороны перекрестка этих улиц привели в порядок маленький сквер, на месте хаотичной парковки около д. 4 на ул. Плещеева появилось зеленое общественное пространство.
Около северного вестибюля станции «Бибирево» на ул. Костромская благоустроили сквер, на прилегающих территориях отремонтировали семь детских площадок, оборудовали хоккейную коробку, баскетбольную и многофункциональную спортивную площадки.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В районе станции обустроили 110 тыс. кв. м газона и 750 кв. м цветников, высадили 156 деревьев и почти 500 кустарников.