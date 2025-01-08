«Критическая ситуация сохраняется на протяжении нескольких дней». ГПК отреагировал на очереди из 2300 авто и автобусов на границе Беларуси с Польшей

ГПК высказался об очереди из 2300 авто и автобусов на границе Беларуси с Польшей. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
В ведомстве обратили внимание на то, что контрольные службы Польши продолжают поддерживать коллапс на границе с Беларусью из-за чего число легкового транспорта на въезд на польскую территорию превысило отметку в 2300 авто.
«Критическая ситуация сохраняется на протяжении нескольких дней», — уточнили в ГПК.
Отмечается, что несмотря на увеличение нагрузки на единственный маршрут следования в Польшу, а также многокилометровые очереди, польская сторона не предпринимает действий для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.
В Пограничном комитете заметили, что, согласно данным на 10.00 8 января, перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) въезда в Польшу ожидаются более 2300 легковых авто, а также 55 автобусов. Также сказано, что польские контрольные службы в течение четырех дней оформляли в среднем всего 34% транспорта от установленной нормы.
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