«Критическая ситуация сохраняется на протяжении нескольких дней». ГПК отреагировал на очереди из 2300 авто и автобусов на границе Беларуси с Польшей

В Пограничном комитете заметили, что, согласно данным на 10.00 8 января, перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) въезда в Польшу ожидаются более 2300 легковых авто, а также 55 автобусов. Также сказано, что польские контрольные службы в течение четырех дней оформляли в среднем всего 34% транспорта от установленной нормы.