Очевидцы перепутали нерп с людьми на Байкале и вызвали спасателей

В МЧС Бурятии поступил звонок от обеспокоенных очевидцев трагедии: «Помогите! Двое мужчин плавают на оторвавшейся льдине по Байкалу!». Спасатели сразу же отправились на место происшествия, спасать утопающих. Только вот там их ждал неожиданный сюрприз…