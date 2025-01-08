Очевидцы перепутали нерп с людьми на Байкале и вызвали спасателей

В МЧС Бурятии поступил звонок от обеспокоенных очевидцев трагедии: «Помогите! Двое мужчин плавают на оторвавшейся льдине по Байкалу!». Спасатели сразу же отправились на место происшествия, спасать утопающих. Только вот там их ждал неожиданный сюрприз…
— По приезде выяснили, что никаких мужчин там не было. Очевидцы спутали их с нерпами, — рассказали КП-Иркутск в МЧС Республики Бурятия.
Как все знают, нерп из воды спасать не нужно, поэтому специалисты вновь вернулись на службу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое иностранцев работали в Иркутской области на одном из приисков и украли около двух килограмм золота, серебра на сумму более 16 миллионов рублей.