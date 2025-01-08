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Очевидцы перепутали нерп с людьми на Байкале и вызвали спасателей

Специалисты отправились на место происшествия, чтобы спасти «утопающих».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В МЧС Бурятии поступил звонок от обеспокоенных очевидцев трагедии: «Помогите! Двое мужчин плавают на оторвавшейся льдине по Байкалу!». Спасатели сразу же отправились на место происшествия, спасать утопающих. Только вот там их ждал неожиданный сюрприз…

— По приезде выяснили, что никаких мужчин там не было. Очевидцы спутали их с нерпами, — рассказали КП-Иркутск в МЧС Республики Бурятия.

Как все знают, нерп из воды спасать не нужно, поэтому специалисты вновь вернулись на службу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое иностранцев работали в Иркутской области на одном из приисков и украли около двух килограмм золота, серебра на сумму более 16 миллионов рублей.