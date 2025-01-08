В Ростовской области начальника отдела полиции заподозрили в нарушении закона

В Тарасовском районе Ростовской области начальника местного отделения полиции отстранили от выполнения должностных обязанностей, его подозревают в противоправных действиях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.
По предварительным данным, в 2021 году начальник отдела полиции подписал документы о приемке капремонта административного здания.
— При этом не принял надлежащих мер, направленных на проведение экспертизы для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, — отметили в полиции.
Сейчас полицейский отстранен от исполнения своих должностных обязанностей.