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В Ростовской области начальника отдела полиции заподозрили в нарушении закона

Под Ростовом начальника отдела полиции отстранили от исполнения обязанностей.

Источник: Комсомольская правда

В Тарасовском районе Ростовской области начальника местного отделения полиции отстранили от выполнения должностных обязанностей, его подозревают в противоправных действиях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

По предварительным данным, в 2021 году начальник отдела полиции подписал документы о приемке капремонта административного здания.

— При этом не принял надлежащих мер, направленных на проведение экспертизы для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, — отметили в полиции.

Сейчас полицейский отстранен от исполнения своих должностных обязанностей.